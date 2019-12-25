Сотрудники петербургского МЧС проверили 147 водоемов по всему городу

Ни один из водных объектов непригоден для купания.

Во вторник, 16 июня, сотрудники петербургского МЧС провели профилактический рейд по 147 водоемам города. Как сообщили в пресс-службе ведомства, все водные объекты непригодны для купания.

В ходе проверки специалисты заметили от 80 до 200 отдыхающих на берегах 36 водоемов, некоторые из горожан купались, в карьере в Парке Героев-пожарных в воде были также и дети. В МЧС напомнили, что с начала года в водоемах города утонули уже 11 человек, и призвали быть осторожными. За купание в местах, не предназначенных для этого, бесстрашным пловцам грозит административный штраф.

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