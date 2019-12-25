Лебеди Руслан и Людмила из Летнего сада ждут потомство

Птицы сделали гнездо, где самка высиживает яйца.

Сотрудники "Ленинградского зоопарка" сообщили приятную новость. Лебеди Руслан и Людмила, которые проводят лето в Карпиевом пруду Летнего сада, решились обзавестись потомством. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.

С 2012 года каждое лето лебедей привозят из зоопарка в Летний сад. Однако в этом году традиция нарушилась из-за введенного в городе режима самоизоляции. Пара осталась в зоопарке. Чтобы не терять время Руслан и Людмила соорудили гнездо. Самка села высиживать в нем яйца. Теперь работники зоопарка ждут появления птенцов, а сотрудники садов Русского музея переживают за своих любимцев на расстоянии.

Стоит отметить, что в Летнем саду птицы в этом году уже не появятся. Однако посетители по-прежнему смогут увидеть там уток и чаек.

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Фото: ВКонтакте / САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ