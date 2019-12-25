Жителей Выборга предупредили об опасности купания на Смоляном Мысе

На данный момент штраф горзит за нахождение во всех городских водоемах.

В пятницу, 26 июня, сотрудники управления безопасности администрации Выборгского района совместно с представителями городского отдела ГИМС и ОВО проверили места несанкционированного купания местных жителей и предупредили их о возможных опасных последствиях. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Всего рейд был проведён по 6-ти территориям, расположенным у воды. Среди них – "щучий камень" вблизи Выборгского судостроительного завода, Солдатский пляж. На всех точках установлены специальные знаки "Купаться запрещено", но это останавливает не всех граждан.

Тем, кто все же решил зайти в воду, несмотря на запреты, рассказали об административном наказании за купание в неположенном месте и за нахождение в водоемах несовершеннолетних без присмотра взрослых.

По словам начальника районного отдела ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций, проверки на местах, где запрещено купание, будет проводиться в течение всего сезона. Кроме того, он отметил, что под запрет попадает даже Смоляной Мыс:

На сегодняшний день в Выборге официально определено место отдыха у воды – Смоляной Мыс. Однако, на основании отрицательных проб воды и рекомендаций Роспотребнадзора, купание здесь тоже запрещено. резюмировал Андрей Гурьянов

Ранее мы рассказали о том, что сотрудники Госжилгадзора снова проверят дома в Выборге.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО