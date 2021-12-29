Спыну: "Газпром" не может участвовать в отборе аудитора "Молдовагаз"

В Молдавии оценили процесс проверки газораспределительной компании республики.

Вице-премьер Молдавии заявил о том, что "Газпром" не сможет участвовать в отборе аудитора для проверки газораспределительной компании "Молдовагаз". Таким мнение чиновник Андрей Спыну поделился с журналистами во время брифинга с главой правительства. В настоящее время кабинет министров открыт для обсуждения проверки с российским холдингом.

"Газпром" не может принимать участие в отборе компании для проведения аудита "Молдовагаз", так как процедура уже запущена…На днях я направил "Газпрому" письмо, в котором предложил продолжить обсуждение аспектов. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Чиновник напомнил журналистам о том, что отчет об аудите будет оценивать не только "Газпром", а весь наблюдательный совет "Молдовагаза". Власти республики не видят причин, по которым результаты проведенной проверки не будут приняты. "Молдовагаз" обязан предоставить документы.

Ранее "Газпром" сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не говорит о прозрачности и объективность учрежденной проверки фирмы по задолженностям за газ.

Глава "Газпром нефти" Дюков заявил, что спрос на нефть вышел на докризисный уровень.

Фото и видео:: Facebook / Andrei Spînu

