Спыну: "Газпром" не может участвовать в отборе аудитора "Молдовагаз"

Вице-премьер Молдавии заявил о том, что "Газпром" не сможет участвовать в отборе аудитора для проверки газораспределительной компании "Молдовагаз". Таким мнение чиновник Андрей Спыну поделился с журналистами во время брифинга с главой правительства. В настоящее время кабинет министров открыт для обсуждения проверки с российским холдингом.
"Газпром" не может принимать участие в отборе компании для проведения аудита "Молдовагаз", так как процедура уже запущена…На днях я направил "Газпрому" письмо, в котором предложил продолжить обсуждение аспектов.
Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии
Чиновник напомнил журналистам о том, что отчет об аудите будет оценивать не только "Газпром", а весь наблюдательный совет "Молдовагаза". Власти республики не видят причин, по которым результаты проведенной проверки не будут приняты. "Молдовагаз" обязан предоставить документы.
Ранее "Газпром" сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не говорит о прозрачности и объективность учрежденной проверки фирмы по задолженностям за газ.
Глава "Газпром нефти" Дюков заявил, что спрос на нефть вышел на докризисный уровень.
Фото и видео:: Facebook / Andrei Spînu
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