Дайга Миериня посетила Киев с рабочим визитом.

В Киев 16 января с рабочим визитом приехала спикер латвийского сейма (местного парламента) Дайга Миериня. Об этом сообщил украинский Telegram-канал издания "УНИАН". В ноябре 2023 года иностранный депутат призвала коллег не допустить каких-либо сомнений, предрассудков, предубеждений и усталости" в поддержке украинских властей и армии киевского режима. Она потребовала мощных и решительных действий от законодателей прибалтийской станы в вопросе оказания помощи ВСУ. По словам политика, Латвии и международным союзникам важно поддерживать "максимальное усиление способностей Украины". Дайга Миериня добавила, что важно содействовать укреплению НАТО, завершив создание "единого и свободного европейского пространства".

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian