В России встретили выдворенного из Латвии 82-летнего мужчину

Мужчина прибыл в Псковскую область.

Представители администрации Псковской области встретили на государственной границе 82-летнего пенсионера Бориса Каткова, который прибыл на территорию России после того, как его выдворили с территории Латвии местные власти Известно, что причиной такого решения со стороны Риги стала "угроза национальной безопасности".

Бориса Григорьевича встретили на самой границе. Обеспечили все необходимое, окружили вниманием и заботой. Сегодня обсудим планы на будущее и окажем всю необходимую помощь и поддержку. Михаил Ведерников, губернатор региона

Напомним, что 12 января стало известно о том, что власти Латвии приняли решение о выдворении из страны 82-летнего пенсионера Бориса Каткова .Российское посольство в Латвии выразило крайнее возмущение ситуацией. Дипломаты пояснили, что вердикт Риги является "абсолютно антигуманным", так как он нарушает принцип "неразделения семьи". У россиянина в Прибалтике осталась жена, дети и внуки.

Россия готовится помочь гражданам, депортируемым из Латвии, заявил МИД.

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