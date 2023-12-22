Россия готовится помочь гражданам, депортируемым из Латвии, заявил МИД

Мария Захарова оценила готовность страны принять россиян, которые ранее проживали в Прибалтике.

Российские власти готовятся помочь с размещением, трудоустройством и пенсионным обеспечением гражданам России, которых Латвия планирует выслать из страны. В Москве ожидают, что в скором времени количество таких людей может вырасти вдвое - с тысячи до более чем двух тысяч человек. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что ГУ МЧС и другие профильные ведомства, региональные власти готовятся к решению вопросов, связанных с жильем, предоставлением работы, пенсионным обеспечением россиян.

Кстати, эта цифра не окончательная - уже в ближайшее время число граждан России, которые не сумели в срок, как называют в Латвии, легализоваться может возрасти до более чем двух тысяч человек. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что руководитель управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе уведомила общественность о том, что Рига планирует выслать из страны около тысячи граждан России. Речь идет о тех людях, которые до 30 ноября 2023 года не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому языку. В указанный срок, до которого граждане России могли подать документы на латвийский ВНЖ, порядка 15,5 тысячи подали документы на предоставление постоянного ВНЖ, а еще три тысячи - на временный. Остальным на выезд дадут 30 дней, при наличии особых обстоятельств срок может быть продлен до одного года.

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Фото и видео: МИД России