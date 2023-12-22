В МИД России оценили размещение немецкой бригады в Литве

Мария Захарова рассказала о наращивании сил НАТО по Восточному флангу Европы.

Увеличение активности и военного потенциала Североатлантического альянса вблизи российских государственных границ носит провокационный характер, а также ведёт к эскалации военной напряженности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница оценила планы политического руководства НАТО по размещению немецкой бригады на территории Литвы. В МИД РФ видят формированные темпы по наращиванию сил и средств блока по Восточному флангу Европы.

На территории прибалтийских государств будет проведена серия военных учений, сценарий которых предусматривает так называемую подготовку к крупномасштабному конфликту. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова заметила, что такая деятельность НАТО ведется только к эскалации военной напряженности, а не к ее снижению, в чем западные политики пытаются убедить население европейского региона.

Захарова прокомментировала заявления Украины о ракетах из КНДР.

Фото и видео: МИД России