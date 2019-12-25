Спикер палаты представителей Пелоси перепутала на пресс-конференции Украину и Ирак

Нэнси Пелоси не стала менять свои слова после оговорки.

Спикер палаты представителей от американского Конгресса Нэнси Пелоси перепутала на пресс-конференции Украину и Ирак. По словам законодателя, сейчас война идет на территории Ирака. Также эксперт в очередной раз возложила ответственность за резкий рост инфляции в США и за подорожание топлива и продуктов питания на специальную операцию РФ по защите граждан Донбасса.

Это значит, что мы хотим производить в Америке больше, факторы производства продукции у нас ограничены — у нас война в Ираке, у нас все еще есть COVID-19, что удерживает больше продукции, поступающей в нашу страну. Нэнси Пелоси, конгрессмен США

На видео заметно, что после оговорки представительница конгресса сделала паузу. Однако политик не стала исправлять свои слова, а продолжила обсуждать с журналистами законопроект о снижении стоимости продовольствия и топлива в США.

Пелоси призвала спортсменов США быть осторожными в высказываниях на Олимпиаде в Пекине.

Фото и видео: YouTube / Nancy Pelosi