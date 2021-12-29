В Палате представителей США предостерегли атлетов в выражении мыслей в Китае.

Представитель американской Палаты представителей Пелоси призвала спортсменов США быть осторожными в высказываниях на Олимпиаде в Пекине. Такое заявление законодатель сделала во время своего выступления на слушаниях в Конгрессе. По словам Пэлоси, атлеты не должны лезть на рожон в вопросе соблюдения прав человека, чтобы не навлечь на себя "гнев китайских властей".

Вот что я бы сказала нашим спортсменам: вы там для того, чтобы участвовать в соревнованиях. Не рискуйте навлечь на себя гнев китайского правительства, потому что они беспощадны. Нэнси Пэлоси, спикер ПП США

Ранее в Госдепе США пресс-секретарь Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов указал на то, что американские спортсмены имеют полное право на выражение собственного мнения, в том числе и по вопросам, которые касаются соблюдения прав человека на территории Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР.

Космонавты с МКС пожелали российским спортсменам удачи на Олимпиаде.

Фото и видео: YouTube / Reuters