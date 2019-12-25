Спикер ЗакCа Петербурга заявил, что готов работать с любым составом ГИК

При этом Вячеслав Макаров уточнил, что парламент никогда вмешивался в работу городского избиркома.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что парламент будет работать с любым составом избирательной комиссии города (ГИК). Об этом Макаров сообщил на брифинге в ходе заседания петербургского парламента 7 октября.

Председатель ЗакСа добавил отметил, парламент никогда вмешивался в работу городского избиркома, "жестко держит дистанцию".

До этого в ЦИК РФ выразили недоверие председателю Горизбиркома Виктору Миненко. Членам комиссии предложили досрочно сложить с себя полномочия.

Ранее председатель Законодательного собрания Петербурга впервые прокомментировал задержание депутата Романа Коваля. По словам Вячеслава Макарова, он сожалеет об этом и чувствует за произошедшее свою ответственность.

Фото: assembly.spb.ru