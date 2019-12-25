Вячеслав Макаров сожалеет об аресте депутата Романа Коваля

Спикер ЗакСа назвал арестованного своим товарищем.

Председатель Законодательного собрания Петербурга впервые прокомментировал задержание депутата Романа Коваля. По словам Вячеслава Макарова, он сожалеет об этом и чувствует за произошедшее свою ответственность.

По информации "78.ru", Макаров сказал, что Коваль был и остается "нашим товарищем". Ранее о нем были положительные отзывы. Спикер ЗакСа попросил не забывать о презумпции невиновности. Также он прокомментировал и поправку, которая, согласно версии следствия, и помогла Ковалю получать взятки. Макаров отметил, что это была "коллективная поправка".

Напомним, следствие полагает, что депутат с 2018 по 2020 год получил взятку, общая сумма которых более 16 миллионов рублей. Под стражу заключен также помощник чиновника — Андрей Гришин, который подозревается в пособничестве в передачи взятки. Подозреваемые вину не признают. Коваль останется под стражей до конца декабря 2020.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга / ВКонтакте