В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата Коваля

За два года депутат получил свыше 16,9 миллионов рублей взятки.

Приморский районный суд Петербурга арестовал до октября депутата городского ЗакСа Романа Коваля, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие полагает, что в период с 2018 по 2020 годы Коваль получил от некоего человека взятку в особо крупном размере лично и через посредника Гришина. За деньги депутат должен был воспользоваться своей должностью и поспособствовать внесению и принятию депутатских поправок к законопроектам о выделении субсидий на покупку оборудования и материалов конкретными медицинскими учреждениями Петербурга. С этими государственными бюджетными учреждениями впоследствии заключили госконтракты юрлица, представляемые предложившим взятку человеком.

Всего Коваль получил свыше 16,9 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, а также иномарку "Ауди" стоимостью более 6 млн рублей. 30 июля Коваля задержали, когда он получал от своего постоянного знакомого очередную крупную сумму. Депутат вину не признал и просил избрать домашний арест. Отмечается, что посредника Гришина также задержали, когда тот пытался сбежать с вещами и крупной суммой денег в различной валюте.

Также мы рассказывали, что горожанина осудили на восемь месяцев за кражу более 10 миллионов рублей.

Фото: assembly.spb.ru