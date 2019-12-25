Депутата от "Единой России" Романа Коваля задержали в Петербурге

За что задержали депутата ЗакСа, пока неясно.

Вечером в четверг, 30 июля, поступила информация о задержании депутата Законодательного собрания от партии "Единая Россия" Романа Коваля.

За что именно задержали народного избранника, пока не сообщается. Его доставили на Торжковскую, 4.

Коваль является депутатом Заксобрания города с 2016 года. Также руководит партийным проектом "Экология России", является заместителем председателя комиссии по экологии и природопользованию, членом комиссии по устройству госвласти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству и членом профильной комиссии по экологической защите населения Петербурга.

Ранее мы писали, что Стаса Барецкого задержали за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

Фото: assembly.spb.ru