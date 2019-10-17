Спикер Рады Разумков ответил на призыв ООН закрыть сайт "Миротворец"

с призывом выступил Бенджамин Моро.

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампредседателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро закрыть сайт "Миротворец". Об этом Разумков сообщил на брифинге.

Председатель отметил, что у парламента нет полномочий закрывать информационные или другие сайты.

И я не уверен, что они необходимы Верховной раде. Дмитрий Разумков

Спикер отметил, что хотел бы, чтобы сайты на Украине работали в рамках законодательных норм и не наносили вреда стране.

Ранее глава МИД Украины описал альтернативу "формуле Штайнмайера".