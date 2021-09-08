Спецслужбы задержали в Омске членов террористической группировки

Спецслужбы задержали в Омске членов радикальной террористической законспирированной группировки. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы ФСБ России. По данным надзорного ведомства, подозреваемые планировали вступить в ряды международной организации с боевиками. В операции по задержании принимали участие правоохранительные органы и сотрудники СОБРа Росгвардии.
В результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность членов законспирированной радикальной террористической ячейки.
пресс-служба ФСБ РФ по Омской области
Фигурантами расследования стали иностранцы из Центральной Азии. Они пропагандировали террористические идеи, а также склоняли своих знакомых вступить в ряды боевиков. В отношении трех активных членов группировки возбуждены уголовные дела. Остальные иностранцы, принимавшие участие в движении, будут выдворены за пределы России.
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Фото и видео: ЦОС ФСБ
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