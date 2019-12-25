Спецслужбы проведут оценку разговора абонентов из Берлина и Варшавы о Навальном

Спецслужбы проведут оценку разговора абонентов из Берлина и Варшавы о Алексее Навальном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что власти "легко" ознакомились с записью разговора из материалом СМИ. Однако, как отметил Песков, дальше начинается работа специальных служб.
Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться с записью разговора из материалов СМИ, наверно, не нам судить о полезности и ценности данной записи, это скорее работа специальных служб, что они и делают.
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента
Пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос о подлинности записи разговора. Он заверил, что не располагает "такой информацией".
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