Спецслужбы проведут оценку разговора абонентов из Берлина и Варшавы о Навальном

Полезность записи разговора, в котором речь шла о фальсификации отравления Навального будет оцениваться спецслужбами, а не Кремлем.

Спецслужбы проведут оценку разговора абонентов из Берлина и Варшавы о Алексее Навальном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что власти "легко" ознакомились с записью разговора из материалом СМИ. Однако, как отметил Песков, дальше начинается работа специальных служб.

Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться с записью разговора из материалов СМИ, наверно, не нам судить о полезности и ценности данной записи, это скорее работа специальных служб, что они и делают. - Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос о подлинности записи разговора. Он заверил, что не располагает "такой информацией".