Золотовалютные резервы Белоруссии за август сократились почти на $1,4 млрд – с $8,8575 млрд до $7,4578 млрд.

Белоруссия израсходовала на поддержание рубля 15% резервов за месяц. Об этом сказано в сообщении Нацбанка Белоруссии.

Подобное положение связано со снижением уровня международных резервных активов по итогам прошлого месяца. Национальный банк продал иностранную валюту на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Кроме того, Нацбанк и правительство Белоруссии потратили $351,7 млн. В конце августа Минфин сообщил объем платежей по валютному госдолгу в 2020 году. Белоруссия должна была выплатить $3,6 млрд. Как отметили в ведомстве, около $2 млрд из этой суммы уже выплачено.

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