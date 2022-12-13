Спецпрокурор счел, что властям США не следовало начинать расследование в отношении Трампа

Итоги разбирательства Джона Дарема будут опубликованы для общественности.

Американский специальный прокурор Джон Дарем по результатам проведенного расследования счел, что у ФБР (Федерального бюро расследований США) не было достаточных оснований для начала слежки в 2016 году за избирательным штабом политика Дональда Трампа, который впоследствии стал 45-м президентом страны. Известно, что свое разбирательство Дарем начал еще в 2019 году. Речь шла о подозрениях местных спецслужб к Трампу в отношении его якобы существующих связей с Россией. Иностранный эксперт полагает, что сотрудники ФБР слишком много внимания уделяли информации, предоставленной политическими оппонентами Дональда Трампа. Однако на самом деле у спецслужб США не было каких-либо свидетельств связей между РФ и штабом Трампа.

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Фото и видео: YouTube / CNN