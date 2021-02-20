Спецназ Росгвардии задержал расстрелявшего авторитетов Шопена и Украину

Алексей Алеков обвиняется в преступлениях, совершенных в 2010 году.

Спецназ Росгвардии задержал расстрелявшего криминальных авторитетов Шопена и Украину. Об этом рассказали представители Следственного управления по Курской области. По данным надзорного ведомства, оперативники поймали подозреваемого в убийстве, которое произошло в 2010 году. Предполагаемым исполнителем считается 42-летний Алексей Алеков. В течение нескольких лет мужчина находился в розыске.

В июне 2010 года было совершено покушение на Олега Афанасьева (Шопена), Инцидент произошел в деревне Щетинка. Тогда преступнику удалось ранить авторитета в плечо. Его жене повезло меньше - она получила ранение головы. Оба пострадавших выжили. Киллером оказался бандит по имени Руслан Сибилев (прозвище "Робот"). Мужчина пытался расправиться с недругом из-за личной неприязни.

В марте 2011 года Алеков из автомата АК-47 расстрелял Афанасьева у подъезда его дома. Затем он повторил убийство, но уже с Алексеем Украинцевым (Украина). С обоими мужчинами у киллера были напряженные отношения. В августе 2010 года Алеков подъехал к жертве на мотоцикле. В тот момент Украина управлял автомобилем. Затем водитель был застрелен из ружья. От ран тот скончался на месте.

В Петербурге суд взял под арест криминального авторитета Анохина.

Видео: ВК/ОЛИЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ