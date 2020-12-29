В Петербурге суд взял под арест криминального авторитета Анохина

Адвокат обвиняемого указывал на хорошие характеристики мужчины с места работы.

Калининский районный суд Петербурга заключил под стражу предполагаемого лидера организованной преступной группы Александра Анохина. Он обвиняется в вымогательстве. Об этом 15-го января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Анохин вступил в сговор с другими лицами не позднее марта 2018-го года. Некоторые из них установлены, некоторые — нет. ОПГ создали для того, чтобы вымогать деньги у двух человек. Соучастники собрали всю необходимую информацию, после чего придумали использовать в качестве надуманного предлога для встречи с потерпевшими предъявление требования погашения мнимой задолженности ООО "КредИнвестГрупп" перед ООО "Юроправа" и лично перед одним лицом. Во время встречи члены преступной группы угрожали им применением насилия, в том числе в отношении их близких.

На другой день Анохин и соучастники прибыли на место преступления в бизнец-центр "Полюстрово". Там они потребовали 2,5 млн рублей. Получив отказ, злоумышленники избили потерпевших. Помимо указанной суммы они требовали передавать им 2 млн рублей ежемесячно под надуманными предлогами и угрожая расправой над близкими. Также преступники выдвинули требование о возврате им 24 млн рублей надуманного долга.

Сторона защиты попросила домашний арест, так как обвиняемый не был ранее судим, родственники нуждаются в его помощи, сам он страдает рядом заболеваний и характеризуется положительно с мест работы.

Следователь указал, что Анохин является криминальным авторитетом, не имеет постоянного легального источника дохода и получает прибыль от незаконной деятельности.

Лидера ОПГ задержали 13-го января. Спецоперация с участием ФСБ попала на видео. 14-го января ему предъявили обвинение. Анохин останется под стражей до 28 февраля 2021.

Фото: пресс-служба УФСБ по СПб и ЛО