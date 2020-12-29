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ФСБ задержала лидера ОПГ по делу о вымогательстве в Петербурге

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У задержанного прошли обыски.

Сотрудники УФСБ РФ по Петербургу и области совместно с правоохранителями пресекли деятельность организованной преступной группы, которая причастна к разбойным нападениям и вымогательствам. Сегодня, 13 января, задержали лидера ОПГ Анохина, сообщила пресс-служба территориального УФСБ.

В действиях задержанного усмотрели признаки состава преступления по статье "Вымогательство". При обыске в местах его жительства и пребывания у мужчины изъяли предметы и документы, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела. 

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения Анохину. 

В конце 2020-го года в Петербурге раскрыли масштабную схему хищения денег с банковских карт. Шестерых участников ОПГ задержали. 

Видео: пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти

Теги: вымогательство, задержание, опг, преступный лидер, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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