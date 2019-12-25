Специалисты устроили водные процедуры памятнику Ленина в Выборге

Монумент привели в порядок ко дню рождения вождя.

В пятницу, 17 апреля, сотрудники Выборгского комбината благоустройства помыли памятник Ленину, установленный на Красной площади города. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Монумент Ильича отчистили от грязи, пыли и следов птиц. Работники поднялись на нужную высоту при помощи вышки, предоставленной 52 пожарно-спасательной частью.

Работы по облагораживанию памятника провели в преддверии 150-летнего юбилея Владимира Ульянова. Ранее в городе началась подготовка воинских мемориалов, посвященных Победе Великой Отечественной войне, и обустройство новых памятных мест. Так, недавно стартовало строительство Сквера Победы.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО