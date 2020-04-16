В Выборге началось строительство сквера Победы

Работа ведется с начала апреля.

Корреспондент Piter.TV побывал на месте строительства сквера. Несмотря на карантин, идут активные земельные работы. На месте работают три экскаватора. Сами строители соблюдают меры безопасности: работают в масках и держат дистанцию друг от друга.

Благоустройство территории на пересечении ул.Гагарина и проспекта Победы проходит в рамках конкурсной программы "Формирование комфортной городской среды".

28 ноября скверу было присвоено название: сквер Победы. Закладной камень, который установили в честь 20-летия Победы над фашизмом, будет сохранен.

Прилегающая к скверу территория также будет облагорожена. Подрядчики установят объекты уличного освещения, места для отдыха.

Подрядная организация планирует закончить работы к 1 августа 2020 года.