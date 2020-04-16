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В Выборге началось строительство сквера Победы

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Работа ведется с начала апреля.

Корреспондент Piter.TV побывал на месте строительства сквера. Несмотря на карантин, идут активные земельные работы. На месте работают три экскаватора. Сами строители соблюдают меры безопасности: работают в масках и держат дистанцию друг от друга.

Благоустройство территории на пересечении ул.Гагарина и проспекта Победы проходит в рамках конкурсной программы "Формирование комфортной городской среды". 

28 ноября скверу было присвоено название: сквер Победы. Закладной камень, который установили в честь 20-летия Победы над фашизмом, будет сохранен. 

Прилегающая к скверу территория также будет облагорожена. Подрядчики установят объекты уличного освещения, места для отдыха. 
Подрядная организация планирует закончить работы к 1 августа 2020 года.

Теги: выборг, сквер победы
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Картина дня,

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