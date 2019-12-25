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Специалисты сняли детей со льда на улице Димитрова и улице Бурцева
Сегодня, 20:39
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smirenny

Специалисты сняли детей со льда на улице Димитрова и улице Бурцева

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С детьми провели воспитательную беседу.

Вечером в четверг, 10 декабря, на улице Димитрова и улице Бурцева заметили детей, стоящих на льду. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. 

Специалисты заметили на льду замерзшего пруда 8 детей около 11 лет на улице Димитрова у дома №6, троих из них спасателям пришлось эвакуировать. На льду под мостом на улице Бурцева заметили двоих детей около пяти лет. 

С несовершеннолетними провели профилактическую беседу и объяснили, что выходить на лед опасно. Никто не пострадал.

Прогноз Гидрометцентра обещает образование льда на Неве, Финском заливе и других водных объектах города к концу декабря, хотя уже с 15 декабря власти запретили выход на лед. Запрет будет действовать до 15 января, а весной, в период таяния льда, запрет заработает снова с 15 марта.

Ранее мы писали, что в Купчино мужчина станцевал брейк-данс на льду без одежды.

Фото: Pixabay

Теги: дети на льду, лед
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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