Видео: в Купчино мужчина станцевал брейк-данс на льду без одежды

Как выяснилось, там снимался документальный фильм.

Жительница Купчино заметила на льду мужчину, который танцевал брейк-данс без верхней одежды. Видео было снято 9-го декабря в Парке Героев-Пожарных.

Поведение мужчины удивило некоторых пользователей, однако потом стало ясно, в чем дело. Петербуржец по имени Артем Сидоров является "моржом". Вчера в парке проходили съемки фильма "Как закалялась сталь" режиссера Рамзеса Алдыбаева. В группе "Моржи Купчино" сообщили, что исполнитель танца является отцом двоих детей и последователем здорового образа жизни.

Напомним, что выходить на лед до 15 января в Петербурге запрещено.

Видео: "Новости Купчино", "Моржи Купчино"