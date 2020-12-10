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Видео: в Купчино мужчина станцевал брейк-данс на льду без одежды

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Как выяснилось, там снимался документальный фильм.

Жительница Купчино заметила на льду мужчину, который танцевал брейк-данс без верхней одежды. Видео было снято 9-го декабря в Парке Героев-Пожарных. 

Поведение мужчины удивило некоторых пользователей, однако потом стало ясно, в чем дело. Петербуржец по имени Артем Сидоров является "моржом". Вчера в парке проходили съемки фильма "Как закалялась сталь" режиссера Рамзеса Алдыбаева. В группе "Моржи Купчино" сообщили, что исполнитель танца является отцом двоих детей и последователем здорового образа жизни.

Напомним, что выходить на лед до 15 января в Петербурге запрещено. 

Видео: "Новости Купчино", "Моржи Купчино" 

Теги: здоровый образ жизни, лед, моржи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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