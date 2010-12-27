Специалисты рассказали об опасностях переутомления на работе

Это может сказаться на проблемах со здоровьем.

Названа опасность регулярного переутомления на работе. Такие сотрудники подвержены угрозе развития заболеваний, связанных со зрением. Существует также риск болезней эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Об этом сообщили в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья.

С проблемами может столкнуться около половины женщин и треть мужчин, испытывающих стресс. Основная причина утомляемости - напряженность работы. На это состояние влияет факторы эмоционального напряжения, ответственности, долгое внимание и фокусировка. В среднем из-за "сильной усталости" люди болеют 24,9 дней ежегодно. Чаще всего подобным факторам подвержены врачи, медсестры, офисные работники и учителя.

Ранее Piter.tv писал о том, что 20% россиян выйдут на работу 1 января 2020 года.

Фото: Piter.tv

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