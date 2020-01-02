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Опрос: 20% россиян выйдут на работу 1 января 2020 года

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Официально 1 января работают 12% респондентов.

Почти 20% россиян будут работать 1 января 2020 года. Об этом говорится в исследовании аналитического центра "Авито Работа".

Официально 1 января работают 12% респондентов, чаще всего это сотрудники колл-центра, охранники, официанты. По собственной воле на работу в первый день нового года на работу выходят сиделки, няни, ведущие, аниматоры и певцы (7%).

При этом, 20% россиян будут работать полдня, ещё 8% – целый день, но удалённо.

Каждый десятый петербуржец выйдет на работу 1 января.

 

 

Теги: новый год, работа
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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