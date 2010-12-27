Почти четверть жителей города на Неве не знают, каким будет их рабочий график.

Каждый десятый петербуржец выйдет на работу 1 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Авито Работа".

Из общего числа 63 % вынуждены выйти на работу, согласно графику. Половину дня будут работать 17 % респондентов, 5 % собираются трудиться весь день, но удаленно. Еще 7 % будут работать после новогодней ночи по собственному желанию. Почти четверть петербуржцев не знают, каким будет их рабочий график. Больше половины (61%) опрошенных появляться на работе в первый день 2020 года не собираются.

Ранее Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях в конце и начала года.

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