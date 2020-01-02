  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях в конце и начала года
Сегодня, 9:08
37
lesjasap

Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях в конце и начала года

0 0

А 31 декабря россиян ждет сокращенный рабочий день.

Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях в конце и начала года. Об этом рассказал "Интерфаксу" заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной - понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря

прокомментировал эксперт

Однако работодатель может по личной инициативе сделать 31 декабря выходным. Сейчас же он считается предпраздничным днем, в который положен сокращенный график (на один час). Новогодние и рождественские каникулы в России пройдут с 1 по 8 января 2020 года. Таким образом, первый рабочий день в следующем году выпадет на четверг, 9 числа. После пятницы, 10 декабря, россияне уйдут на двухдневные выходные.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Роструде рассказали о способе продлить новогодние каникулы.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: праздники, рабочая неделя, роструд
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии