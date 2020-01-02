А 31 декабря россиян ждет сокращенный рабочий день.

Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях в конце и начала года. Об этом рассказал "Интерфаксу" заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной - понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря прокомментировал эксперт

Однако работодатель может по личной инициативе сделать 31 декабря выходным. Сейчас же он считается предпраздничным днем, в который положен сокращенный график (на один час). Новогодние и рождественские каникулы в России пройдут с 1 по 8 января 2020 года. Таким образом, первый рабочий день в следующем году выпадет на четверг, 9 числа. После пятницы, 10 декабря, россияне уйдут на двухдневные выходные.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Роструде рассказали о способе продлить новогодние каникулы.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

