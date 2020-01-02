Россиян ожидают две двухдневные рабочие недели

В конце этого года и в начале следующего.

Россиян в конце 2019-го и в начале 2020-го ожидают две двухдневные рабочие недели. Об этом стало известно из производственного календаря, который утвердило правительство.

Так в последнюю рабочую неделю этого года рабочими днями будут 30 декабря (понедельник) и 31 декабря (вторник). После новогодних каникул россияне выйдут на работу также на два дня – 9 января (четверг) и 10 января (пятница).

Однако, Роструд напомнил, что работодатель может сделать 31 декабря выходным по своей личной инициативе. А для тех, кто всё-таки будет работать, этот день должен быть сокращенным, так как является предпраздничным.

Новогодние праздники: как отдыхаем.