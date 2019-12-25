Специалисты посчитали количество рысей в Ленобласти

Поскольку животных нечасто можно увидеть близи человека, цифры оказались лишь примерными.

Сотрудники комитета по охране, контролю, и регулированию использования животных объектов Ленобласти привели данные о количестве рысей, проживающих в Ленобласти на начало апреля 2022 года. Согласно данным ведомства, в регионе водятся около 400 особей диких кошек.

Как подвернули специалисты, данные приблизительны - точное число животных, которые редко выходят к человеку, довольно сложно подчитать.

Чаще всего рыси были замечены в Бокситогорском, Лодейнопольском, Тихвинском, Волховском и Подпорожском районах.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы спасли молодого сокола в Красногвардейском районе.

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