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Специалисты посчитали количество рысей в Ленобласти
Сегодня, 10:39
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Специалисты посчитали количество рысей в Ленобласти

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Поскольку животных нечасто можно увидеть близи человека, цифры оказались лишь примерными.

Сотрудники комитета по охране, контролю, и регулированию использования животных объектов Ленобласти привели данные о количестве рысей, проживающих в Ленобласти на начало апреля 2022 года. Согласно данным ведомства, в регионе водятся около 400 особей диких кошек.

Как подвернули специалисты, данные приблизительны - точное число животных, которые редко выходят к человеку, довольно сложно подчитать.

Чаще всего рыси были замечены в Бокситогорском, Лодейнопольском, Тихвинском, Волховском и Подпорожском районах.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы спасли молодого сокола в Красногвардейском районе.

Фото: Wikipedia 

Теги: животные, ленинградская область, природа, рыси
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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