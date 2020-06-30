Петербуржцы спасли молодого сокола в Красногвардейском районе

Горожане не прошли мимо раненной птицы и вызвали специалистов.

Петербуржцы спасли раненного сокола, который оказался в Красногвардейском районе. Птица лежала на полянке у дома №23/4 по проспекту Металлистов. Об этом рассказали в муниципальном образовании "Большая Охта".

Анастасия и Андрей позвонили в комитет по природопользованию и отправили фотографии сокола. Пока на место ехала мобильная служба, горожане охраняли и поили птицу.

Вскоре автомобиль приехал, из него вышли двое мужчин: один в защитных перчатках, а другой с сеткой. Сотрудники мобильной экологической службы без труда поймали птицу, осмотрели и поместили в переноску. Мужчины подтвердили, что птица скорее всего ранена, а также сообщили, что этот сокол ещё подросток и увезли его. МО "Большая Охта".

На данный момент сокол находится в орнитологическом госпитале "Зеленый попугай". Он получает терапию, которая назначается при черепно-мозговых травмах и противогрибковую терапию. Также хищник проходит дополнительное исследование и сдает анализы.



Петербуржцам напомнили телефон дежурной мобильной экологической службы: 417-59-36.

Ранее Piter.tv рассказал о том, что в семье бобров на реке Оккервиль произошло пополнение.



Фото: МО "Большая Охта"