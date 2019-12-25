Сокола, искавшего помощи людей в Пулково, отправили на реабилитацию

Птицу спасли сотрудники заправки.

На территории аэропорта Пулково обнаружили самку сокола с повреждённым крылом, которая самостоятельно добралась к людям в поисках спасения. Об этом сообщила пресс-служба "Газпромнефти".

Хищную птицу приметили сотрудники ближайшей заправки — они передали несчастную гостью специалистам и полностью оплатили ее лечение.

Сейчас сокол направлен на реабилитацию. Позже птицу отпустят в естественную среду обитания.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге спасали упавшего в Неву котёнка.

Фото: пресс-служба "Газпромнефти"