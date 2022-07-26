В Петербурге спасали упавшего в Неву котёнка

На помощь животному пришел прохожий.

Петербуржец вытащил из воды котенка, который оказался в Неве у Университетской набережной. Операция по спасению была заснята очевидцами.

Сначала мужчина пытался как можно ниже опустить свою ногу, чтобы котенок мог зацепиться за нее. Животное тянулось вверх из-за всех сил, было видно, что ему тяжело.

В итоге, сообщили очевидцы, все завершилось благополучно.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что собаку из колодца с мазутом спасли в Московском районе Петербурга.

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