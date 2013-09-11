  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Собаку из колодца с мазутом спасли в Московском районе Петербурга
Вчера, 22:43
260
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Собаку из колодца с мазутом спасли в Московском районе Петербурга

0 0

В результате собаку спасли сотрудники МЧС. 

В четверг, 14 июля, в Московском районе Петербурга спасатели вытаскивали из люка собаку. Об этом сообщает "Фонтанка".

Лабрадора пытались вызволить из люка более двух часов. Пес был в мазуте. За помощью обратились к управляющей компании ближайшего дома, там заявили, что это не их зона. При этом выделили двух человек и лестницу. Спускаться не стали, потому что лестница вязла. 

Неравнодушные горожане начали звонить в "112", добрались до "Кошкиспаса" и Водоканала, но везде, как говорит девушка, их переадресовывали.

В результате собаку спасли сотрудники МЧС. 

Фото: Фонтанка

Теги: люк, мчс, собака
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии