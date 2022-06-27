В семье бобров на реке Оккервиль произошло пополнение

Зоолог Павел Глазков разместил в соцсетях трогательные кадры прогулки родителей с детенышем.

У поселившихся на реке Оккервиль в Петербурге семейства бобров появилось потомство. Самка выгуливает одного из малышей, также к ним присоединился отец семейства. Трогательные кадры заснял зоолог Павел Глазков для своего блога "Каждой твари по паре".

Как отметил специалист, бобренку всего около месяца. Он уже может питаться молодыми ветками и листьями, но все равно предпочитает лакомиться материнским молоком. В общей сложности у взрослой особи бобрихи может родиться до шести детей - судя по увеличенным молочным железам матери, бобренок у нее действительно не один.

Также Глазков подчеркнул, что местность не позволяет бобрам соорудить хатки на Оккервиле. Вместо этого животные роют норы на берегу.

Бобрята с родителями остаются до двух лет – до наступления полового созревания. После чего родители принудительно их отселяют, и молодежь отправляется на поиски свободного участка водоема, чтобы уже, в свою очередь, обрести пару на всю жизнь. Павел Глазков, зоолог

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Фото и видео: ВКонтакте / kazdoytvaripopare