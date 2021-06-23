Торговый центр "Мега Дыбенко" посетила лосиха

Горожане заметили около торгового центра лосиху. Животное увидели в воскресенье, 26 июня, проезжавшие мимо автомобилисты.
Фото особи опубликовали в Сети. Комментаторы начали беспокоиться за судьбу лосихи. Многие заметили, что лесная жительница очень волновалась.
Биолог и ведущий блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков отметил, что животное скоро станет мамой. Ему нужно много еды, чтобы накопить жировой запас к концу лета.
Город разрастается, но животные не могут отвыкнуть от миграционных путей, которые существовали столетиями до того, как на их месте появились дома и дороги. Поголовье лосей в Ленобласти постоянно растет, за последние семь лет оно увеличилось с 12 до 20 с лишним тысяч особей.
Павел Глазков, биолог
Ранее на Piter.tv: биолог Глазков рассказал, что делать при встрече с ежом.
Фото: telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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