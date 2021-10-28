Биолог Глазков рассказал, что делать при встрече с ежом

Глазков рассказал, что ежи могут передать заболевание не только через укус, но и через укол иглой и ослюнение.

Кандидат биологических наук, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал о том, как вести себе при встрече с ежом. Об этом сообщают "Невские новости".

По словам биолога, ежа нельзя брать в руки, потому что они переносят в том числе и бешенство. Они могут его передать через укусы, а кусаются они очень болезненно, отмечает биолог.

Глазков рассказал, что ежи могут передать заболевание не только через укус, но и через укол иглой и ослюнение. Эксперт пояснил, что периодически эти животные смазывают слюной иглы.

Еж также передает стригущий лишай, дерматомикоз, сальмонеллез, причем заразиться можно и через фекалии. Животное также может быть переносчиком лептоспироза — острого инфекционного заболевания, желтой лихорадки.

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