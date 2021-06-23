Очевидцы сообщили об эвакуации посетителей ТЦ "Мега Дыбенко"

Вход в торговый центр вновь открыли.

Вечером 23 июня очевидцы в социальных сетях сообщили об эвакуации посетителей ТЦ "Мега Дыбенко". По словам сотрудников центра, эвакуацию пришлось осуществить по техническим причинам. Однако в настоящий момент точная причина неизвестна.

Эвакуированные петербуржцы около часа провели время на солнце. Пару минут назад очевидцы рассказали, что вход в "Мегу" вновь открыт.

Ранее мы писали, что председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков рассказал журналистам, что сбой на синей ветке метро произошел из-за аномальной жары.

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