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Очевидцы сообщили об эвакуации посетителей ТЦ "Мега Дыбенко"

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Вход в торговый центр вновь открыли.

Вечером 23 июня очевидцы в социальных сетях сообщили об эвакуации посетителей ТЦ "Мега Дыбенко". По словам сотрудников центра, эвакуацию пришлось осуществить по техническим причинам. Однако в настоящий момент  точная причина неизвестна. 

Эвакуированные петербуржцы около часа провели время на солнце. Пару минут назад очевидцы рассказали, что вход в "Мегу" вновь открыт. 

Ранее мы писали, что председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков рассказал журналистам, что сбой на синей ветке метро произошел из-за аномальной жары. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: очевидцы, тц мега дыбенко, эвакуация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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