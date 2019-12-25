Пару краснокнижных сапсанов cфотографировали в Ленобласти

Их увидели в нашем регионе в гнездовой период впервые за 10 лет.

Пара краснокнижных сапсанов была обнаружена в Ленинградской области в гнездовой период впервые за 10 лет. Об этом рассказали в Telegram-канале "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО".

Недавно на одном из болот Лужского района фотографу посчастливилось встретить редкого краснокнижного сокола – сапсана! Причём не одну птицу, а пару. Это интересно тем, что за последние 50 лет в Ленобласти известны лишь единичные находки гнёзд и возможных мест гнездования этого вида.

Сапсан является рекордсменом по скорости среди всех представителей животного мира. Во время охоты этот сокол может разгоняться до 320 км/ч, стремительно пикируя с высоты и сбивая свою жертву в полёте мощным ударом когтей.

Недавно в лесах Ленобласти было обнаружено растение, цветущее под землей.

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Фото: Telegram/ Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО (Артём П.)