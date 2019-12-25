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Специалисты назвали количество проживающих в Петербурге кошек и собак
Сегодня, 15:17
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Специалисты назвали количество проживающих в Петербурге кошек и собак

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Речь идет о животных, которые проживают дома.

На данный момент в Петербурге хозяева есть у миллиона кошек и 350 тыс. собак. Об этом сообщил руководитель управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев, узнали "Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге". 

Из 350 тыс. собак под врачебным присмотром находятся околот 160 тыс. питомцев. Такое количество посещает ветеринаров, делает прививки. По словам Андреева, положительная динамика все-таки есть: раньше количество обследуемых специалистами собак было в 4 раза меньше.

Среди диких животных петербуржцы предпочитают обезьян, рысей и змей. При этом такие питомцы могут представлять опасность для жизнь и здоровья хозяев. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как выбирают собак-проводников для незрячих петербуржцев. 

Фото: pixabay.com 

Теги: ветеринария, домашние животные, кошки, собаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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