Специалисты назвали количество проживающих в Петербурге кошек и собак

Речь идет о животных, которые проживают дома.

На данный момент в Петербурге хозяева есть у миллиона кошек и 350 тыс. собак. Об этом сообщил руководитель управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев, узнали "Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге".

Из 350 тыс. собак под врачебным присмотром находятся околот 160 тыс. питомцев. Такое количество посещает ветеринаров, делает прививки. По словам Андреева, положительная динамика все-таки есть: раньше количество обследуемых специалистами собак было в 4 раза меньше.

Среди диких животных петербуржцы предпочитают обезьян, рысей и змей. При этом такие питомцы могут представлять опасность для жизнь и здоровья хозяев.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как выбирают собак-проводников для незрячих петербуржцев.

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