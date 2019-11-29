Проводник, не поводырь. Piter.TV узнал, как выбирают помощников для незрячих горожан

Международный праздник отмечают в последнюю среду апреля.

Сегодня, 29 апреля, во всем мире отмечают День собак-поводырей – верных помощников незрячих людей. Он ежегодно отмечается в последнюю среду апреля.

Праздник впервые могли отметить в России и, в частности, в Петербурге, но он не состоялся из-за пандемии коронавируса. О том, в чем помогают собаки-проводники, и как развивается это направление социальной политики в Северной столице, Piter.TV рассказала Алла Пелешева – председатель общественного совета по работе с владельцами собак-проводников при региональной организации правления Всероссийского общества слепых.

Первые собаки-поводыри, или как их сейчас называют – собаки-проводники – появились во Франции в госпитале при незрячих еще в XVIII веке. В СССР их стали использовать для помощи потерявшим зрение военным после Великой Отечественной войны в 1945-м году. Первая школа, обучающая животных, была открыта в 1960-м году. Она находится в Подмосковье и функционирует и по сей день. Каждый год Школа выпускает 60 собак, которые затем обретают своих хозяев.

В чем заключается помощь собаки-проводника? Она помогает своему хозяину ориентироваться в пространстве, может поднять упавшую вещь, останавливается перед препятствиями, ведет по нужному маршруту. По закону, животное может сопровождать своего владельца в любом месте, будь то кафе или музей. Узнать проводника можно по специальной одежде, а также по документам, которые при себе должен иметь хозяин.

В ноябре 2019-го года петербургский клуб владельцев собак-проводников получил официальный статус Совета. С этого момента началось активное взаимодействие с комитетом по социальной политике Петербурга.

В Санкт-Петербурге этот праздник никогда и никак не отмечался. В этом году хотели отметить в Колпино при интернате, там были бы кинологи. Года три назад о нас написали статью, снимали сюжеты, но на этом все рассказала Алла Пелешева о праздновании Всемирного дня собак-поводырей.

На данный момент в Петербурге и Ленобласти всего 28 обученных собак, 2 из них пенсионеры. Собак обучают в Подмосковье, а затем привозят в Северную столицу. Однако до этого владелец должен приехать в Школу и "познакомиться" с собакой. Как оказалось, Петербург находится в лидерах: большее количество владельцев таких животных только в Москве.

Получить собаку-проводника может не каждый незрячий человек, а только тот, кому это положено по предписанию врача. Питомца подбирают индивидуально, исходя из роста и веса человека. Также важно, что собака слушалась своего будущего хозяина. Бывали случаи, когда животное и человек не могли наладить контакт, приходилось выбирать другую собаку.

На данный момент на очереди в Петербурге находятся 2 человека. По словам Аллы Пелешевой, подобрать "ассистента" им смогут, скорее всего, не раньше июня.

Очереди-то большой и нет. Люди не берут собак по той причине, что не везде удобно быть с собакой. Представляете, как человек будет заталкиваться в метро вместе с животным в 6 часов вечера отметила председатель общественного совета по работе с владельцами собак-проводников.

Кроме того, удовольствие является не самым дешевым. Собака получает пенсию, она составляет 25 тысяч рублей в год. Этого хватает на корм среднего качества, однако если пса придется вести к ветеринару, это может очень дорого обойтись его владельцу. Особенно это тяжело сейчас, когда у инвалидов по зрению практически нет работы, заметила Пелешева.

В ноябре Совету удалось добиться финансирования социального такси, которое возит хозяина с собакой в клинику. Сейчас ведется обсуждение о бесплатном обслуживании собак-проводников.

Фото: пресс-служба комитета по социальной политике СПб