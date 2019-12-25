Петербургские парламентарии поддержали идею приравнять собак-помощников к поводырям

Животные смогут получать доступ в магазины и аптеки в качестве исключения, как собаки, сопровождающие незрячих.

В петербургском Законодательном Собрании поддержали в первом чтении поправку, которая расширяет права владельце собак-помощников. Согласно инициативе депутатов Анастасии Мельниковой и Дениса Четырбока, таких собак можно приравнять к поводырям. Решение было принято на заседании ЗакСа 25 марта.

По словам авторов инициативы и документа, в законе на сегодняшний день прописаны только собаки-поводыри, как вид служебных собак. Однако маломобильные люди часто используют собак-помощников, которые умеют поднимать и подавать вещи, включать свет, открывать двери, снять с хозяина одежду и так далее. Собак-помощников, однако нельзя взять с собой в аптеку или магазин, поскольку вход с животными туда воспрещен. Исключение есть только для собак-поводырей, которые всюду сопровождают своих незрячих хозяев.

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