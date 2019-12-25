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Петербургские ветеринары: домашние животные не болеют коронавирусом
Сегодня, 17:22
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IRINA_CHALKINA

Петербургские ветеринары: домашние животные не болеют коронавирусом

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Также, они не могут стать его носителем.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что домашние животные не болеют коронавирусом. Об этом заявили в Управлении Ветеринарии Петербурга.

В ведомстве отметили, что домашние питомцы не могут заболеть COVID-19 и не могут быть переносчиком вируса. Поэтому ветврачи заявили, что не стоит ограничивать своих любимцев в прогулках. Однако хозяину стоит задуматься о своем здоровье и после прогулки с четвероногим тщательно мыть руки. 

Напомним, что ранее в Гонконге умерла единственная собака с зафиксированным коронавирусом. Медики считают, что это первый случай, когда человек смог передать COVID-19 питомцу. В ВОЗ изучают ситуацию, но пока доказательств данного предположения у них нет.

Ранее мы сообщали о том, что петербургским школьникам еще не продлили каникулы из-за коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: ветеринары спб, коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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