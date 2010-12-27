Петербургские депутаты хотят приравнять собак-помощников к поводырям

На данный момент пушистые помощники не имеют схожих с поводырями прав.

Петербургские Депутаты Анастасия Мельникова и Денис Четырбок предложили наделить владельцев собак-помощников расширенными правами. Идея заключатся в том, что приравнивать таких животных к собакам-поводырям. Соответствующие поправки в федеральный закон поддержали на сегодняшнем заседании комитета по законодательству.

Как говорят депутаты, в законе сейчас прописаны лишь собаки-поводыри, помогающие незрячим. Животные значатся служебными собаками. Однако существует множество примеров, когда маломобильные люди используют собак-помощников, чтобы открывать и закрывать двери и ящики, подавать вещи, поднимать упавшие предметы и делать еще ряд полезных действий, с которыми человеку с ограниченными возможностями трудно справиться.

Авторы поправки считают несправедливым, что собакам-помощникам нельзя прийти вместе с хозяином в магазин или аптеку, как пушистым поводырям. Введение законного статуса позволит хозяевам собак-помощников получить компенсацию на их содержанию и приходить с ними в запрещенные для собак объекты инфраструктуры.

Ранее в Эрмитаже впервые экскурсию провела собака-поводырь.

Фото: Piter.TV