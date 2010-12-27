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Петербургские депутаты хотят приравнять собак-помощников к поводырям
Сегодня, 10:56
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himif

Петербургские депутаты хотят приравнять собак-помощников к поводырям

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На данный момент пушистые помощники не имеют схожих с поводырями прав.

Петербургские Депутаты Анастасия Мельникова и Денис Четырбок предложили наделить владельцев собак-помощников расширенными правами. Идея заключатся в том, что приравнивать таких животных к собакам-поводырям. Соответствующие поправки в федеральный закон поддержали на сегодняшнем заседании комитета по законодательству.

Как говорят депутаты, в законе сейчас прописаны лишь собаки-поводыри, помогающие незрячим. Животные значатся служебными собаками. Однако существует множество примеров, когда маломобильные люди используют собак-помощников, чтобы открывать и закрывать двери и ящики, подавать вещи, поднимать упавшие предметы и делать еще ряд полезных действий, с которыми человеку с ограниченными возможностями трудно справиться.

Авторы поправки считают несправедливым, что собакам-помощникам нельзя прийти вместе с хозяином в магазин или аптеку, как пушистым поводырям. Введение законного статуса позволит хозяевам собак-помощников получить компенсацию на их содержанию и приходить с ними в запрещенные для собак объекты инфраструктуры.

Ранее в Эрмитаже впервые экскурсию провела собака-поводырь.

Фото: Piter.TV

Теги: закс, собака-поводырь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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