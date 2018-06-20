В Эрмитаже впервые экскурсию провела собака-поводырь

Домашнее животное провело хозяйку по выставке вместе с экскурсоводом.

В Эрмитаже сотрудники музея провели мастер-класс в рамках подготовки экскурсий для слепых людей. Впервые на территории государственного учреждения в организации участвовала собака-поводырь.

Мероприятие состоялось благодаря программе "Особый взгляд". Она создана для работы с людьми, имеющими нарушения зрения. Первым приглашенным гостем стала местная жительница Наталья Кузнецова. Она прибыла в музей вместе со своим лабрадором. Питомец по кличке Флай спокойно находился в "Эрмитаже" и не пытался отбежать от владелицы, чтобы поиграть. В результате собака выполнила предназначение, став для петербурженки четвероногим экскурсоводом, проведя ее вместе с сотрудником музея по выставке.

Фото: "Эрмитаж".