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Специалисты устанавливают вред от несанкционированной свалки в Шушарах
Сегодня, 12:36
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nadezhda_sib

Специалисты устанавливают вред от несанкционированной свалки в Шушарах

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Ответственное лицо могут привлечь к уголовной ответственности.

Специалисты исследуют влияние отходов на почву на свалке в Шушарах. Виновника несанкционированной свалки уже привлекли к административной ответственности, сообщил комитет по природопользованию Петербурга.

Уже проведено исследование загрязненности почв под мусором, определена толщина и плотности свалочных масс, уточнены границы свалки. Это позволит точно рассчитать вред, нанесенный окружающей среде, и пополнить доказательную базу для привлечения виновного лица к ответственности, вплоть до уголовной.

В пресс-службе не уточнили, о какой именно организации идет речь, однако ранее сообщалось, что петербургскую компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за несанкционированного склада мусора в Шушарах. Тогда ответчиком оказалось ЗАО "БИОТРАНС СП". Он складировал отходы грунта 4-го класса опасности. 

Ранее в Шушарах уничтожили инсталляцию из невыполненных властями обещаний. 

Фото: pixabay.com  

Теги: свалка, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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