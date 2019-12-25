Специалисты устанавливают вред от несанкционированной свалки в Шушарах

Ответственное лицо могут привлечь к уголовной ответственности.

Специалисты исследуют влияние отходов на почву на свалке в Шушарах. Виновника несанкционированной свалки уже привлекли к административной ответственности, сообщил комитет по природопользованию Петербурга.

Уже проведено исследование загрязненности почв под мусором, определена толщина и плотности свалочных масс, уточнены границы свалки. Это позволит точно рассчитать вред, нанесенный окружающей среде, и пополнить доказательную базу для привлечения виновного лица к ответственности, вплоть до уголовной.

В пресс-службе не уточнили, о какой именно организации идет речь, однако ранее сообщалось, что петербургскую компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за несанкционированного склада мусора в Шушарах. Тогда ответчиком оказалось ЗАО "БИОТРАНС СП". Он складировал отходы грунта 4-го класса опасности.

Ранее в Шушарах уничтожили инсталляцию из невыполненных властями обещаний.

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