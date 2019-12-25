Петербургская компания лишилась 500 тысяч рублей за крупную свалку в Шушарах

На участок свозились отходы четвертого класса опасности.

Петербургской компании пришлось раскошелиться на полмиллиона рублей, чтобы выплатить штраф за несанкционированную свалку. Об этом рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство было возбуждено в отношении ЗАО "БИОТРАНС СП" после проверки комитета по природопользованию. Организацию признали виновной в административной правонарушении после того, как на территории ее собственного земельного участка обнаружили 848 тонн отходов грунта четвертого класса опасности. Отходы компания свозила в Бадаевское отделение в Шушарах и в итоге заняла порядка 1,68 га земли, хотя не имела лицензию на сбор, обработку и размещение отходов.

Водоканал: датчики засоров труб в Петербурге – под контролем.

Фото: pixabay