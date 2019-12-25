При этом специалисты при определенном исходе не исключают "фекальный армагеддон".

Стало известно, что специалисты "Водоканала" заявили, что в настоящее время специальные датчики и аварийные бригады пока что справляются со своими задачами.

В беседе с изданием "Невские новости" представители предприятия предположили, что в случае возвращения горожан к удаленной работе нагрузка на канализацию может снова вырасти. При этом специалисты при определенном исходе не исключают "фекальный армагеддон" – приводятся примеры сброса не только "человеческих", но и отходов из строительного мусора.

Напомним, специалисты "Водоканала" ранее заявили, что количество засоров труб увеличилось на четверть. Виной тому стали маски и перчатки, которые смывают, а не выкидывают в мусорное ведро. Кроме того, в канализацию стали попадать также влажные салфетки и другой бытовой мусор.

Фото: Piter.tv